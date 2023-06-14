الشلف: حبس 4 أشخاص للمساس بنزاهة إمتحان البكالوريا

أدانت محكمة الشلف 4 أشخاص بتهمة المساس بنزاهة إمتحان شهادة البكالوريا بموجب إجراءات المثول الفوري .

و حسب ما أشار أليه البيانين الصادرين عن نيابة الجمهورية بمحكمة الشلف. فقد تمت معالجة قضية تقدم رئيس مركز الامتحان بمركز ثانوية علي شاشو بالشلف. امام مصالح الأمن للتبليغ عن ضبط مترشح بحوزته هاتف نقال و ذلك بعد مرور دقائق من وقت بدأ إمتحان مادة الفلسفة

وحسب ذات البيان و بعد إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة من أجل الاستجواب. ليتم تقديمه حسب إجراءات المثول الفوري أمام قاضي التحقيق الذي أمر ايداعه الحبس مع إدانة المتهم بجنحة المساس بنزاهة الإمتحانات. طبقا للمادة 253 مكرر 6 من قانون العقوبات و تسليط عقوبة 01 عام حبس نافذة و 100.000 دج غرامة نافذة .

كما عالجت ذات الهيئة قضية ثانية تورّط فيها 3 أشخاص بتهمة المساس بنزاهة إمتحان شهادة البكالوريا. والقضية جاءت اثر تلقي مصالح فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن ولاية الشلف. نداء عن وجود شخصين على مستوى حي بن سونة 500 مسكن يقومان بإملاء إجابة امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023. اين تم الانتقال إلى عين المكان و توقيف شخص فيما لاذ الشخص الثاني بالفرار تاركا هاتفه النقال الذي كان بصدد استعماله.

وحسب بيان وكيل الجمهورية، و بعد الأمر بفتح تحقيق و توجيه تعليمات للضبطية القضائية المختصة تم تقديم الاشخاص الثلاثة أمام النيابة. و بعد استجوابهم أحال وكيل الجمهورية الملف أمام قاضي الجنح الذي وضع المتهمين الحبس المؤقت بجنحة المساس بنزاهة الإمتحانات. في انتظار إحالتهم على جلسة محاكمة بتاريخ التاسع عشر من شهر جويلية القادم .