الشلف: حبس 5 أشخاص ساعدوا مترشحين على الغش في البيام

أكدت اليوم، مصادر محلية متطابقة، بأن 05 أشخاص قد تم إيداعهم الحبس بعد تورطهم في 4 قضايا. تخص مساعدة مترشحين على الغش بواسطة إستعمال الهواتف النقالة في شهادة التعليم المتوسط بولاية الشلف.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن حالات الغش التي تم التحقيق فيها. قد جرت على مستوى مراكز إجراء تقع في كل من بلديات الشلف، الشطية وبوزغاية. وهذا بعد قيام رؤساء المراكز محل حالات الغش المثبة بإبلاغ مصالح الأمن المختصة إقليميا. قبل إحالة ملفات جزائية تخص 9 أشخاص بينهم 4 أحداث بتهم تتعلق أساس بجنحة المساس بنزاهة الإمتحانات. طبقا المادة 253 مكرر 6 من القانون رقم 20 / 6 قبل تحويلها بموجب إجراءات المثول الفوري. إلى قاضيا الجنح والأحداث على مستوى محكمة الشلف التي إستقبلت 3 قضايا ومحكمة تنس التي إستقبلت قضية واحدة.

و أشارت ذات المصادر إلى أن محكمة الجنح بالشلف قد أدانت كل من المتهمة ب.خ بعقوبة 18 شهرا حبس نافذة وغرامة نافذة تقدر بـ 100.000 دج. فيما تم تسليم المتهم الحدث لوالده. فيما أدانت في قضية ثانية المتهم ع.ع بنفس العقوبة وتسليم المتهمة الحدث لوالدها. في وقت تم فيه تأجيل الفصل في قضيتين، الأولى على مستوى محكمة الجنح بتنس. التي أمر فيها الفاضي بإبداع المتهمة المدعوة ق.ف الحبس المؤقت. وتسليم المتهمة الحدث لوالدها. أما القضية الثانية التي كانت محل قرار التأجيل على مستوى محكمة الجنح بالشلف والتي أمر فيها قاضي التحقيق بإبداع المتهمتين ج.م وهي مشرفة تربوية. إلى جانب ه.خ وهي موظفة الحبس المؤقت فيما تم تسليم المتهم الحدث لوالده.