الشلف: حجز آلة حفر وفتح تحقيق في إنجاز بئر إرتوازي دون رخصة بالهرانفة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالهرانفة في ولاية الشلف. بالتنسيق أفراد الفصيلة السادسة للأمن والتدخل من توقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة وحجز آلة حفر دوارة تقليدية الصنع.

عملية التوقيف والحجز جاءت بعد التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك ببلدية الهرانفة. فور تلقي معلومات مفادها قيام شخص بحفر بئر ارتوازي على بعد 15 متر عن منزله العائلي وذلك باستعمال آلة حفر.

قبل تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، وبعد تمشيط المنطقة تم العثور على آلة حفر تقليدية الصنع تعود ملكيتها لشخص ينحدر من ولاية مستغانم. ليتم توقيف المعني لعدم إمتلاكه أي رخصة تسمح له بالحفر و إقتياده الى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وتبعا لتعليمات الجهات القضائية المختصة. تم حجز ألة الحفر ووضعها بالمحشر البلدي بالهرانفة في إنتظار تقديم الأطراف فور الانتهاء من التحقيق .

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