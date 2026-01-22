الشلف.. حجز أزيد من 1600 قرص إكستازي وتوقيف 4 أشخاص

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشلف من توقيف شبكة إجرامية مكونة من 4 أشخاص بتهمة تهريب المؤثرات العقلية.

العملية جاءت بناءً على معلومات مؤكدة تفيد بقدوم رجل وامرأة على متن سيارة سياحية محمّلة بكمية معتبرة من المؤثرات العقلية. من إحدى ولايات الغرب الجزائري باتجاه الجزائر العاصمة.

ليتم وضع تشكيل متحرك على الطريق السيار شرق-غرب وآخر على مستوى السد الثابت للدرك الوطني بحي المصالحة. عند وصول المركبة محل المعلومة للسد الثابت تم توقيفها ونقلها مباشرة إلى مقر المصلحة من أجل تفتيشها تفتيشا دقيقا.

ليتم العثور بحوزة المشتبه فيهما على 51 قرصًا مخدرًا مصنعًا نوع إكستازي. و1612 قرصًا من النوع نفسه كانت مخبأة بإحكام داخل محرك المركبة.

وعقب التحقيق المعمق والتحريات، وبعد تمديد الاختصاص لعدة ولايات من غرب البلاد من مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشلف تم توقيف باقي عناصر الشبكة.

وأسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من المخدرات المصنعة نوع إكستازي تقدر بـ 1663 قرصًا، توقيف 4 أشخاص ينشطون ضمن هذه الشبكة الإجرامية. مع استرجاع مبلغ مالي قدره 21500 دينار من عائدات المتاجرة بالمؤثرات العقلية، سيارة سياحية، بالإضافة إلى هواتف نقالة.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.