ADS

الشلف.. حجز أزيد من 3 كيلو ونصف من الكيف المعالج بواد سلي

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الشلف.. حجز أزيد من 3 كيلو ونصف من الكيف المعالج بواد سلي
بقلم نويس عبد الجلال

تمكنّت مصالح الجمارك بولاية الشلف، في عملية نوعية، من حجز أزيد من 3 كيلو ورطل من الكيف المعالج، كما أوقفت شخصين.

وجاءت العملية التي قامت بها مصالح الجمارك بالتنسيق مع أمن الولاية، وذلك على مستوى  الطريق الوطني رقم 4 بواد سلي.

حيث تم توقيف سيارة مشبوهة من نوع “داسيا”، كانا على متنها شخصين، ليتم توقيفها وتفتيشها، حيثُ عثر بداخلها على كيس بلاستيكي.

وبعد تفتيش الكيس عثر بداخله على 3 كلغ و510 عرام من مادة الكيف المعالج، ليتم فورا إحالة الملف على الجهات المختصة لأجل إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=771905

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com