الشلف.. حجز أزيد من 3 كيلو ونصف من الكيف المعالج بواد سلي

تمكنّت مصالح الجمارك بولاية الشلف، في عملية نوعية، من حجز أزيد من 3 كيلو ورطل من الكيف المعالج، كما أوقفت شخصين.
وجاءت العملية التي قامت بها مصالح الجمارك بالتنسيق مع أمن الولاية، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بواد سلي.
حيث تم توقيف سيارة مشبوهة من نوع “داسيا”، كانا على متنها شخصين، ليتم توقيفها وتفتيشها، حيثُ عثر بداخلها على كيس بلاستيكي.
وبعد تفتيش الكيس عثر بداخله على 3 كلغ و510 عرام من مادة الكيف المعالج، ليتم فورا إحالة الملف على الجهات المختصة لأجل إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
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