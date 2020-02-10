الشلف.. حجز أزيد من 3 كيلو ونصف من الكيف المعالج بواد سلي

تمكنّت مصالح الجمارك بولاية الشلف، في عملية نوعية، من حجز أزيد من 3 كيلو ورطل من الكيف المعالج، كما أوقفت شخصين.

وجاءت العملية التي قامت بها مصالح الجمارك بالتنسيق مع أمن الولاية، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بواد سلي.

حيث تم توقيف سيارة مشبوهة من نوع “داسيا”، كانا على متنها شخصين، ليتم توقيفها وتفتيشها، حيثُ عثر بداخلها على كيس بلاستيكي.

وبعد تفتيش الكيس عثر بداخله على 3 كلغ و510 عرام من مادة الكيف المعالج، ليتم فورا إحالة الملف على الجهات المختصة لأجل إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.