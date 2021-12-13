الشلف: حجز أزيد من 59 ألف كيس شمة مقلدة

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، من حجز 59150 كيس شمة مقلدة. وجاءت هذه العملية، في إطار محاربة التجار غير الشرعيين ومكافحة الغش التجاري وتقليد السلع.

وحسب بيان لذات المصلحة، تمكنت فصيلة الابحاث للدرك الوطني بالشلف من حجز أزيد من 59150 كيس شمة مقلدة من مختلف الأنواع مصنوعة بطريقة غير قانونية، قصد بيعها و ترويجها في الأسواق المحلية.

كما جاءت هذه العملية النوعية، إثر الاستغلال الجيد لمعلومات واردة لذات الفصيلة، مفادها وجود شخص يحوز على كمية معتبرة من مادة التبغ بطريقة غير قانونية بمستودع داخل منزل.

ليتم على الفور التنقل إلى عين المكان وبعد التفتيش الجيد تم ضبط وحجز كمية معتبرة من مادة الشمة.

كما قدرت كمية المحجوزات، بــ 59150 كيس شمة مقلدة، والتي كانت جاهزة للتداول بالأسواق والمحلات التجارية.

هذا وفتحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشلف، تحقيقا معمقا لمعرفة ملابسات القضية وتحديد أفراد الشبكة.

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ومن جهة أخرى، تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 55 سنة. ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في تخزين و نقل وترويج المخدرات “زطلة” عبر الجهة الغربية من الوطن.

كما جاءت عملية التوقيف والحجز حسب مصادر النهار أون لاين، على إثر معلومات دقيقة. مفادها وجود أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات بصدد بيعها وترويجها بمدينة الشلف.

في حين تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، وتوقيف المشتبه فيهم على متن مركبة ذات ترقيم إحدى ولايات غرب الوطن. وبعد إخضاعها لعملية المراقبة والتفتيش ضبط بداخلها على 8,935 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ مالي يقدر بـ25 مليون سنتيم. من عائدات الكمية التي تم تسويقها.

ليتم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهم عن قضية حيازة وتخزين ونقل بغرض المتاجرة في المخدرات ضمن جماعة إجرامية.

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