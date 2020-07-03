الشلف: حجز أزيد من 6 قناطير من الدجاج الفاسد

حجزت وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالشلف أزيد من 6 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك.

وحسبما أفاد به أمس بيان لذات المصالح، فإن هذه العملية التي تمت بالتنسيق ما بين مصالح الدرك الوطني ومديرية التجارة، جاءت بناء على استغلال لمعلومات تفيد بوجود مستودع ينشط في ذبح الدجاج بطريقة غير شرعية ودون حيازته للسجل التجاري مع عدم مراعاته لشروط النظافة الصحية وحفظ المنتوج.

وأسفرت هذه العملية عن حجز 635 كلغ من اللحوم البيضاء حيث وبعد إخضاعها للمعاينة من طرف طبيب بيطري اتضح أنها غير صالحة للاستهلاك ليتم فورا حجزها وإتلافها، وتم أيضا توقيف المشتبه فيه الذي تم اقتياده إلى مقر فرقة الدرك الوطني ومواصلة التحقيقات في هذه القضية.