الشلف: حجز أزيد من 67 كغ لحوم بيضاء فاسدة

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة وادي الفضة بالشلف من حجزكمية من اللحوم البيضاء.

القضية تمت على إثر استيقاف مركبة سياحية وبعد إجراء المراقبة الإدارية والأمنية عليها. ضبط بداخلها على كمية من اللحوم البيضاء متمثلة في أزيد من 67 كلغ وأحشاء الدجاج. كانت منقولة بطريقة غير مطابقة لشروط النقل والتخزين وتفتقد لقواعد النظافة و بدون شهادة بيطرية.

واتضح بعد الفحص والمعاينة من قبل الجهات المختصة أنها غير صالحة للاستهلاك البشري. وبموجب الإجراءات القانونية تم حجز الكمية وإتلافها، وإنجاز ملف جزائي في حق المخالف.