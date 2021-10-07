الشلف: حجز أزيد من 800 وحدة من الشمة بدون فواتير

تمكنت مصالح الأمن الحضري التابعة لإقليم بلدية أم الدروع بالشلف. من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة عن قضية ممارسة نشاط تجاري دون سجل. وحيازة سلعة بدون فواتير.

عملية التوقيف تمت حسب مصادر النهار، على إثر نقطة مراقبة تم فيها توقيف مركبة سياحية. وبعد إجراء المراقبة الادارية عليها ضبط بداخلها على علب معبأة بمادة تبغية من الشمة تجاوز عددها 800 وحدة.

وتبين بعد معاينتها بأنها لا تتوفر على فواتير كما أن صاحبها لا يحوز على سجل تجاري. ليتم تحويله إلى مقر الأمن الحضري وإنجاز ملف جزائي في حقه.وإحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.