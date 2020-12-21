الشلف.. حجز أكثر من قنطار دجاج فاسد بأم الدروع

تمكنت اليوم الاثنين، مصالح الأمن الحضري لأم الدروع،بالشلف من حجز قنطار و70 كلغ دجاج فاسد، و25.2 كلغ مواد غذائية فاسدة.

وتمت عملية الحجز، بعد قيام عناصر ذات المصلحة بعمليات مراقبة لمذابح الدواجن والمحلات التجارية خاصة المطاعم.

ووقفت فرقة من المصلحة على مدى إلتزام أصحابها بالإجراءات الوقائية والصحية الخاصة بكوفيد 19.

واتضح بعد معاينة شروط الحفظ والنظافة لكمية الدجاج من قبل الجهات المختصة، أن هذه المطاعم لا تتوفر على شروط النظافة.

وبالنظر إلى سرعة تلف هذا النوع من اللحوم، تم إنجاز خمس ملفات جزائية في حق المخالفين.

وتم خلال نفس الفترة معاينة نشاط مذبحة غير شرعية لذبح الدواجن وهذا بالتنسيق مع المصالح المختصة.

واتخذت الجهات المختصة، الإجراءات القانونية بإنجاز ملف جزائي في حق المخالف،عن قضية إنشاء مذبحة إصطناعية،بطريقة غير شرعية بدون سجل تجاري.