الشلف: حجز أكثر من 4 قناطير من الدجاج الفاسد موجه للبيع

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثالث بأمن ولاية الشلف من حجز كمية من الدجاج الفاسد قدرت بأربعة قناطير و30 كلغ.

وكان الدجاج الفاسد متواجدة بإحدى مذابح الدواجن التي تمارس نشاطها بطريقة غير قانونية على مستوى حي الحرية.

العملية تمت بعد قيام عناصر ذات المصلحة بعمليات مراقبة على مستوى المحلات التجارية للوقوف على مدى إلتزامها بالإجراءات الوقائية.

حيث إتضح بعد المعاينة، أن اللحوم البيضاء موجهة للبيع لا تتوفر على ختم المصالح الطبية ولا شهادة الإعتماد الصحي، وإنعدام شروط النظافة.

بموجب الاجراءات القانونية تم إنجاز ملف جزائي في حق المخالف، عن جنحة الذبح غير القانوني، وإنشاء مذبحة غير قانونية.