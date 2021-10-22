الشلف: حجز قنطارا من الدجاج المذبوح بطريقة غير شرعية ببني حواء!

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غير خاضعة للرقابة البيطرية.

عملية التوقيف والحجز تمت حسب مصادر النهار أونلاين، إثر قيام أفراد فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بتنس بدورية على مستوى الطريق الوطني رقم 11 في شطره الرابط بين بلديتي تنس و بني حواء أين تم توقيف شاحنة صغيرة.

و بعد مراقبة الوثائق الإدارية و تفتيشها تم العثور بالصندوق الخلفي على كمية من اللحوم البيضاء 108 كلغ مذبوحة بطريقة غير شرعية و غير خاضعة للرقابة البيطرية، كما أن صاحبها لا يحوز على السجل التجاري و لا يمتلك شهادة الإعتماد الصحي.