الشلف: حجز قنطارين من اللحوم في مركبات غير مهيأة للنقل

تمكن، عناصر فرقة شرطة العمران و حماية البيئة على مستوى المصلحة الولائية للأمن العمومي بالشلف. من حجز أزيد من قنطارين من اللحوم البيضاء بصدد نقلها في ظروف غير صحية. حيث تم ضبطها على فترات وسط مدينة الشلف وهي معبأة بأكياس بلاستيكية. على متن مركبات غير مهيأة تفتقر للشروط الصحية النظافة.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية. فإن المواد التي تم حجزها لا يتوفر أصحابها على شهادة تثبت المراقبة البيطرية. فضلا عن كونها غير صالحة للإستهلاك البشري.

إلى جانب هذا أشار ذات البيان، بأن الكمية الإجمالية التي تم ضبطها تقدر بأزيد من قنطارين من اللحوم البيضاء وأحشاء الدجاج. في وقت تم فيه تحويل 4 أشخاص إلى مقر الفرقة لإتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.