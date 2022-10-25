الشلف: حجز قنطارين من اللحوم لنقلها في ظروف غير صحية

تمكن، عناصر فرقة شرطة العمران و حماية البيئة على مستوى المصلحة الولائية للأمن العمومي بالشلف، من حجز قنطارين ونصف من اللحوم الحمراء و البيضاء بعد ضبطها في طريقها للتسويق على متن مركبتين غير مهيأتين للنقل لعدم توفرهما على شروط النظافة، فضلا عن عدم إخضاع الكمية المحجوزة للمراقبة البيطرية.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن عملية الحجز تمت في 3 تدخلات أسفرت على توقيف مركبتين وسط مدينة الشلف محملتين بكميات من اللحوم البيضاء و الحمراء و التي يقدر وزنها الإجمالي بقنطارين و نصف.

في وقت أشار فيه ذات البيان، إلى أن الكميات المحجوزة تم نقلها دون إحترام شروط الصحة و النظافة، إلى جانب عدم حيازة صاحبها على شهادة تثبت المراقبة البيطرية، ليتم تحويل المخالفين على الفور إلى مقر الفرقة لإتخاذ الإجراءات القانونية.