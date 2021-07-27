الشلف: حجز قنطارين و 44 كغ من الدجاج الفاسد بالظهرة

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري بإقليم بلدية الظهرة بالشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة ينحدر من ولاية غليزان كان ينقل كمية من اللحوم البيضاء دواجن غير صالحة للاستهلاك من إحدى بلديات لذات الولاية إلي بلديات الساحلية لولاية الشلف.

وتمت قضية الحال حسب مصادر النهار، على إثر نقطة مراقبة، حيث تم توقيف مركبة نفعية بعد إجراء المراقبة وتفتيش المركبة ضبط بداخلها قنطارين و 44.5 كلغ من الدجاج المذبوح.

وحسب ذات المصادر فإن الكمية المحجوزة كانت موجهة للبيع بالمحلات والمطاعم المتواجدة على الشريط الساحلي ذلك دون مراعاة أدنى شروط النقل والصحة والنظافة، وتم إخضاع كمية اللحوم المحجوزة لعملية المراقبة بالتنسيق مع المصالح المختصة في هذا الشأن، قبل إنجاز ملف جزائي في حق الشخص المخالف وإحالته على العدالة .