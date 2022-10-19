الشلف: حجز قنطار من اللحوم داخل مركبة غير مهيأة للنقل

تمكن، عناصر فرقة شرطة العمران و حماية البيئة بالشلف، من حجز قنطار من اللحوم البيضاء و الحمراء بصدد نقلها على متن مركبة غير مهيأة مع عدم إحترام شروط النظافة والشروط الصحية.

تفاصيل قضية الحال تمت على إثر توقيف مركبة سياحية بوسط مدينة الشلف تعمل كسيارة أجرة محملة بكميات من اللحوم البيضاء و الحمراء و التي قدر وزنها بقنطار كانت تنقل دون إحترام الشروط الصحية وشروط النظافة.

في وقت تبين بأن صاحبنا لا يجوز صاحبها على شهادة تثبت المراقبة البيطرية، ليتم تحويله على الفور إلى مقر الفرقة لإ تخاذ الإجراءات القانونية في حقه واحالته على الجهات القضائية.