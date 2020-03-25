الشلف: حجز كمية معتبرة من السلع الموجهة للمضاربة ببوقادير

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالشلف مساء أمس من توقيف شخص يقوم بالمضاربة في السلع مع حجز كمية معتبرة من المواد.

العملية تمت إثر توقيف شخص على متن شاحنة قادمة من مدينة الشلف في اتجاه مدينة بوقادير دون حيازته على أي وثائق اثباتية .

وعقب تفتيش الشاحنة تبين انها كانت مهيئة للاتجار بها بطريقة غير شرعية والمضاربة بها في الاسعار .

كما أسفرت هاته العملية النوعية من حجز شاحنة تحتوي على كمية معتبرة من السلع والمتمثلة في 3 قنطار كسكس.

ومكنت العملية من حجز 320 قطعة مرغارين، لتر من الزيت، 1802 علبة تونة، 200 علبة قهوة، 70 علبة أرز.

وتم ضبط كمية من مواد التنظيف 960 قطعة صابون غسيل.