الشلف : حجز كمية معتبرة من قلب اللوز بورشة تنعدم فيها النظافة

تمكنت شرطة الشلف ممثلة بعناصر المصلحة الولائية للشرطة العامة خلال خرجة ميدانية لمتابعة و مراقبة مدى جودة المنتجات المعروضة للاستهلاك ، من اكتشاف ورشة سرية لصناعة و تحضير الحلويات التقليدية بحي شريفي قدور بمدينة الشلف

وحسب بيان للأمن الوطني فإنه تم العثور بداخل الورشة على كمية معتبرة من الحلويات التقليدية ( قلب اللوز ) تمثلت في 210 سينية لذات المادة مطهية إلى جانب 546 كلغ عجينة نصف محضرة موضوعة بأوعية بلاستيكية، تبين بعد معاينتها من طرف المصالح المختصة أنها غير صالحة للإستهلاك ، لتحضيرها في مكان تنعدم فيه شروط النظافة و النظافة الصحية ، عدم مطابقة بعض الاغراض و الوسائل المستعملة في التحضير

كما تم حجز على هامش العملية مواد مدعمة دون فواتير تمثلت في 01 كيس من مادة السكر بوزن 25 كلغ ، 12 دلو زيت سعة 05 لتر و 31 كيس سميد بوزن 25 كلغ ، حيث جرى بعين المكان إتلاف المحجوزات ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية ضد المخالف البالغ من العمر 50 سنة ، بالتنسيق مع النيابة المختصة.