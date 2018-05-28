الشلف: حجز كمية من اللحوم الفاسدة

حجزت عناصر فرقة الأمن العمومي لأمن دائرة تنس بولاية الشلف، خلال خرجات رقابية استهدفت بعض محلات بيع اللحوم، ما يناهز الـ 69 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك.

العملية جاءت بعد قيام مصالح الشرطة بمراقبة مدى احترام أصحاب تلك المحلات شروط الحفظ المعمول بها خاصة خلال شهر رمضان الكريم، الذي يكثر فيه الطلب على هذه المادة.

وفي عملية أخرى وفي إطار محاربة التجارة الفوضوية حجزت ذات الفرقة قنطار و 20 كلغ من فاكهة الدلاع كانت معروضة بطريقة غير صحية.

وحوالي 20 لتير من اللبن الفاسد و قد أعدت ذات المصالح ملفا جزائيا ضد المخالفين في شأن تخزين وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك، انعدام السجل التجاري.