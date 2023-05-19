الشلف: حجز وإتلاف 2490 لتر من الحليب

تمكنت فرقة الشرطة العامة لأمن بوقادير ولاية الشلف، من حجز و إتلاف أكثر من 2490 لتر من الحليب.

العملية جاءت في إطار الحفاظ على الصحة العمومية. حيث أن الكمية كانت مخزنة من قبل أحد الموزعين داخل مستودع بحي الدوايدية بلدية بوقادير. بسبب عدم إحترام شروط النظافة وسلامة المنتوجات الغذائية. بالإضافة كذلك إلى ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري (قيد ثانوي). مع الإخلال بتنظيم السوق وإحداث إضطرابات فيها وإنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع. ليتم إتخاذ كافة الإجراءات الجزائية في حق المخالف.