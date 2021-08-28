الشلف: حجز 100 كلغ من الكيف المعالج

حجز أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة الغش والتهريب بولاية الشلف بالتنسيق، مع أفراد الجيش الوطني الشعبي 100 كلغ من مادة الكيف المعالج.

وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك أنه “إطار الجهود الميدانية الحثيثة في مكافحة كل أشكال التهريب والجريمة المنظمة، قام أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة الغش والتهريب بالشلف بالتنسيق المحكم مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من إحباط محاولة تهريب جدّ حساسة، مكنّت من حجز 100 كلغ من مادة الكيف المعالج.

كم تم توقيف المخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.