الشلف: حجز 1000 قنطار من البطاطا مخزنة بغرف التبريد بغرض المضاربة!

أكدت اليوم، مصادر مطلعة على مستوى مديرية التجارة لولاية الشلف، بأن الفرقة المختلطة المشكلة من مصالح التجارة و مصالحي الأمن والدرك، قد تمكنت من حجز 1000 قنطار من مادة البطاطا بغرض المضاربة ورفع سعرها في السوق المحلية.

حيث تم تشميع غرف خاصة بالتبريد وتحرير محاضر مخالفة ضد اصحابها لأجل إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وتعد هذه العملية الثانية من نوعها في ظرف يومين، حيث سبق لذات المصالح وأن حجزت 1200 قنطار مخزنة بغرف التبريد يوم الثلاثاء المنصرم.