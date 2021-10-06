الشلف: حجز 1200 قنطار من البطاطا مخزنة في غرف التبريد!

كشفت اليوم الأربعاء، مصادر مطلعة على مستوى مديرية التجارة لولاية الشلف، بأن مصالح هذه الأخيرة، قد تمكنت بالتنسيق مع مصالحي الدرك والأمن من حجز 1200 قنطار من مادة البطاطا مخزنة في غرف التبريد بغرض المضاربة ورفع الأسعار في الأسواق المحلية.

وجاءت هذه العملية تجسيدا لتعليمات الوزارة الوصية بعد الخرجات الميدانية التي شرعت مؤخرا فيها فرق مراقبة الجودة وقمع الغش، قصد تفتيش غرف التبريد ومخازن المحلات التجارية في خطوة لوضع حد للتجار والفلاحين الذين يقفون وراء تخزين السلع وخاصة مادتي الزيت والبطاطا بغرض المضاربة في الأسعار.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp