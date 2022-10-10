الشلف: حجز 13 ألف علبة من السجائر والشمة المقلدة

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ بأبو الحسن في ولاية الشلف، من توقيف 04 أشخاص، بتهمة التورط في قضية التهريب و ممارسة نشاط دون القيد في السجل التجاري وإنعدام الفوترة في عملية تم خلالها حجز 13000 علبة من السجائر و الشمة المقلدة.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن وقائع قضية الحال تعود لإستغلال معلومات تحصلت عليها ذات الفرقة حول قيام أشخاص بالإتجار بمادة التبغ بطريقة غير قانونية على مستوى إقليم مدينة أبو الحسن و البلديات المجاورة.

و بعد تدخل عناصر الفرقة المذكورة لفتح تحقيق في القضية تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم على متن مركبة وبحوزتهم 10662 علبة سجائر من مختلف العلامات منها الأجنبية بدون فاتورة و 2488 كيس شمة مقلدة الصنع وبعد إنجاز الملفات القضاىية للموقوفين الأربعة في قضية الحال تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.