الشلف: حجز 200 كغ من الكيف المعالج وتوقيف 4 أشخاص بعين الدفلى 

تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة الغش والتهريب بجمارك ولاية الشلف، من حجز قنطارين من الكيف المعالج.

وتم تنفيذ العملية، بالتنسيق مع كل من الفرقة المتعددة المهام بعين الدفلى، ومفرزة للجيش الوطني الشعبي.

واستنادا لبيان صادر عن المديرية الجهوية للجمارك بالشلف، تمت هذه العملية التي تندرج في إطار محاربة كل أنواع التهريب.

وتمت على إثر حاجز مشترك على مستوى الطريق الوطني رقم 14 بمدخل بلدية برج الأمير بولاية عين الدفلى.

وبعد تفتيش شاحنة ذات صهريج تم العثور على هذه البضاعة المحظورة وتوقيف شخصين كانا على متن هذه الشاحنة .

ووفقا لذات البيان و في إطار متابعة عمليات البحث والتحقيق تم توقيف شخصين آخرين كانا على متن سيارة سياحية.

فيما تم إحالة الملف المتعلق بالقضية على الجهات القضائية المختصة للفصل فيه.