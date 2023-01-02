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أخبار الجزائر

الشلف: حجز 2392 قرصا مهلوسا ومركبة استعملت في التهريب

بقلم نسرين محفوف
الشلف: حجز 2392 قرصا مهلوسا ومركبة استعملت في التهريب
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تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بتيارت بالتنسيق مع الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالسوقر، التابعتين لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتيارت. من حجز 2392 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ. مع حجز مركبة استعملت في التهريب وإحالة الموقوفين على الجهات القضائية المختصة.

وتكرس العملية جاهزية أعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم الدائم في سبيل مكافحة كل ما من شأنه زعزعة النظام والأمن العامين. أو المساس بصحة المواطن وسلامته.

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