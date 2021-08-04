الشلف: حجز 25 كلغ من الزطلة و 1725 قرص مهلوس خلال الشهر المنصرم

كشفت اليوم، مصالح أمن ولاية الشلف في بيان لها، بأن فرقها قد تمكنت خلال شهر جويلية المنصرم من حجز ما يقارب 25 كلغ من الكيف المعالج و 1725 قرص مهلوس. توبع فيها 115 شخص فضلا عن تسجيل 3 قضايا تتعلق بالجنايات والجنح ذات الصلة بالجريمة المعلوماتية توبع فيها 3 أشخاص.

وأشار ذات البيان، إلى معالجة 33 قضية متعلقة بالجرائم الإقتصادية توبع فيها 58 شخص. كما تم تسجيل معالجة 11 قضية خاصة بالجنايات والجنح المتعلقة بقضايا الآداب العامة توبع فيها 15 شخ

كما عالجت ذات المصالح خلال شهر جويلية المنصرم، 229 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأفراد. توبع فيها 287 شخص و 47 قضية تخص الجنايات والجنح ضد الممتلكات توبع فيها 63 شخص إلى جانب 63 قضية خاصة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي توبع فيها 139 شخص. فيما تمت معالجة 86 قضية تتعلق بمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية.