الشلف: حجز 27 قنطارا من الفحم الخشبي كانت موجهة للبيع بدون رخصة

تمكنت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف من ضبط 2700 كلغ من مادة الفحم الخشبي معبأة في 180 كيسا.

وكانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية لأصحاب المحلات التجارية دون حيازة ناقلها لرخصة أو سجل تجاري يتيح له امتهان النشاط.

العملية أطرها عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد الفضة ، وجاءت إثر عمليات مراقبة و تفتيش.

أين أوقف عناصر إحدى الدوريات لمركبة تجارية مع إخضاعها للمراقبة الأمنية.

ليتبين أنها محملة بكمية من مادة الفحم الخشبي، دون حيازة صاحبها أية وثيقة أو شهادة تثبت مشروعية نشاطه ومصدرها.

وتم فتح تحقيق في ملابسات القضية، تبين إثرها أن مادة الفحم الخشبي والذي قدر وزنها بـ 2700 كلغ.

وكانت موجهة للبيع لأصحاب المحلات الموزعة بعاصمة الولاية بطريقة غير قانونية.

حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف مع تحويل الكمية المحجوزة إلى محافظة الغابات بالشلف.

وتواصل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف عملياتها الردعية ضد كل أشكال التجارة غير الشرعية أو الفوضوية.