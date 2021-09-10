الشلف: حجز 30 صندوقا من سمك الصاوريل دون الحجم التجاري بميناء المرسى

كشفت اليوم، مصادر محلية، بأن المفتش الرئيسي للصيد البحري وتربيات المائيات على مستوى محطة المرسى، قد أمر بحجز 30 صندوقا من سمك الصاوريل لعدم بلوغه الحجم التجاري.

وحسب ذات المصادر فإن عملية الحجز تمت عند العودة من عملية الصيد لإنزال الحمولة بغرض توجيهها للتسويق صباح أمس.

وتعد هذه العملية الثانية من نوعها حيث سبق حجز 40 صندوقا من نفس نوعية السمك دون بلوغه الحجم التجاري خلال القليلة الماضية.

على خلفية دوريات المراقبة التي تم تنظيمها في بغرض تفادي تكرار سيناريو رمي السردين دون الحجم التجاري على أرصفة ميناء المرسى.