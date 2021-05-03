الشلف.. حجز 4 قناطير من السردين الفاسد بسيدي عكاشة

نجح عناصر الدرك الوطني بالشلف، من توقيف شخص بحوزته أزيد من 4 قناطر من الأسماك غير صالحة للإستهلاك.

وتمت عملية الحجز، حسب مصادر النهار، على إثر قيام عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لسيدي عكاشة بدورية على مستوى الطريق الوطني رقم 19 ببلدية سيدي عكاشة.

أين تم ضبط شخص يقوم ببيع مادة السردين على متن شاحنة، على قارعة الطريق.

ولم يكن المعني، يملك أية وثائق تسمح له بممارسة هذا النشاط أو مراعاته للشروط الصحية.

وبعد معاينة الأسماك تبين أنها لم تبلغ الحجم التجاري المسموح به قانونا.

ليتم توقيف المعني على الفور و اقتياده إلى مقر الفرقة المحققة لارتكابه جنحة حيازة وعرض للبيع أسماك لم تبلغ الحجم التجاري المسموح.

فضلا عن جنحة ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري.

وكذا إنعدام سند المعاملة التجارية الخاصة بتسويق الأسماك ومنتجات الصيد البحري.

إلى جانب إنعدام شروط النظافة والنظافة الصحية مع إنعدام شهادة البيطرة والبيع على قارعة الطريق.