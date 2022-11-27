الشلف: حجز 4 قناطير من اللحوم البيضاء بمركبة غير مهيأة للنقل

تمكنت، مصالح الأمن الحضري التابعة لإقليم بلدية أم الدروع بالشلف، من حجز 4 قناطير من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك البشري جراء نقلها في مركبة غير مهيأة للنقل.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن عملية الحجز تمت على مستوى حاجز أمني ثابت، أين تم توقيف سيارة نفعية مغطاة و بعد إجراء المراقبة عليها ضبط على متنها 340 دجاجة بوزن إجمالي يعادل حوالي 4 قناطير.

وبعد إخضاع كمية اللحوم المحجوزة للمراقبة البيطرية بالتنسيق مع المصالح المختصة في هذا الشأن، تبين أنها غير صالحة للإستهلاك البشري ليتم إتلافها و إنجاز ملف جزائي في حق الشخص المخالف.