الشلف: حجز 40 صندوقا من سمك الصاوريل بميناء المرسى

أفادت اليوم الأربعاء، مصادر محلية مطلعة، بأن المفتش الرئيسي للصيد البحري وتربية المائيات على مستوى محطة المرسى، قد أمر بحجز 40 صندوق من سمك الصاوريل لأسباب تتعلق بعدم بلوغ هذا المنتوج للحجم التجاري.

وتأتي هذه العملية في إطار عملية المراقبة والتفتيش التي تمت مباشرتها عقب حادثة رمي كميات معتبرة من سمك السردين دون الحجم التجاري على رصيف مبناء المرسى قبل أسبوع.

في وقت تدخلت فيه مديرية الصيد البحري لفتح تحقيق حول ملابسات هذه القضية التي خلفت موجة كبيرة من الإستياء وسط المواطنين الذين تناقلوا صور المنتوج الذي تم رميه على صفحات الفايسبوك مطالبين بتوقيف الفاعلين.

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