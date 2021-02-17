الشلف: حجز  490 قرص مهلوس مع سيف وقطع من الكيف المعالج

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة الشلف خلال الأسبوع المنصرم بعمليتين متفرقتين من توقيف شخصين تبلغ أعمارهما 21 و23 سنة.

وحسب أمن ولاية الشلف، فقد كانا يقومان ببيع وترويج الأقراص المهلوسة عبر أحياء مدينة الشلف.

القضية تمت على إثر معلومات تفيد بوجود أشخاص بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية بصدد ترويجها في أوساط الشباب.

بعد الاتخاذ الاجراءات القانونية تم توقيف المشتبه فيهما و ضبط بحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية تقدر بــ 364 قرص مهلوس.

بعد استيفاء الملف الجزائي في حقهما عن قضية حيازة مؤثرات عقلية لغرض البيع ،أحيلا بموجبه أمام محكمة الشلف.

وأوقفت ذات الفرقة شخصين أعمارهما 32 و35 سنة بحوزتهما 26 قرص مهلوس وقطع من المخدرات وقارورة سائل مخدر، وسيف.

لينجز في حق المشتبه فيهما ملفين جزائيين عن قضية حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية لغرض البيع.

بالإضافة الى حيازة سلاح أبيض محظور دون مبرر شرع ، أحيلا بموجبهما أمام محكمة الشلف.