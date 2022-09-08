الشلف: حجز 5000 علبة عصير موجهة للتسويق دون رخصة

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية التابعة لإقليم بلدية بوقادير بالشلف، من ضبط 5192 علبة عصير على متن شاحنة نوع هيونداي H100 كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية دون حيازة صاحبها على رخصة أو سجل تجاري خاص بهذا النشاط التجاري المريح.

وجاءت هذه العملية بفضل التشكيل الأمني المسطر عبر الطرق الرئيسية الذي وضع خصيصا لموسم الإصطياف، حيث تم توقيف شاحنة بأحد نقاط المراقبة و بعد تفتيشها تبين أنها محملة ب 4800 علبة عصير نوع دوران و 392 قارورة عصير نوع نصيف سعة 2 لتر دون حيازة صاحبها أية وثيقة أو شهادة تثبت مشروعية هذا النشاط التجاري.

ليتم على الفور فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية مع وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف و تحويل الكمية المحجوزة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.