الشلف: حجز 69 كلغ من اللحوم البيضاء في مركبة غير مهيأة للنقل

تمكنت مصالح أمن دائرة أولاد بن عبد القادر بولاية الشلف، من حجز 69.5 كلغ من اللحوم البيضاء و أحشاء الدجاج في مركبة نفعية غير مهيأة للنقل لعدم توفرها على شروط التبريد والنظافة.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن عملية الحجز تمت على مستوى نقطة مراقبة بالمدخل الشمالي لمدينة أولاد بن عبد القادر، قبل عرض الكمية المحجوزة على مصالح البيطرة.

في وقت أكدت فيه ذات المصالح، عدم صلاحية تلك اللحوم للإستهلاك البشري، ليتم تحرير محضر مخالفة في حق الشخص الموقوف.