الشلف: حجز 89 كلغ من الدجاج الفاسد بأولاد فارس

تمكن مصالح أمن دائرة أولاد فارس بالشلف من ضبط كمية من اللحوم البيضاء دواجن غير صالحة للاستهلاك البشري. على متن مركبة موجهة للتسويق.

قضية الحال تمت حسب مصادر النهار أونلاين، تمت على إثر نقطة مراقبة لعناصر الشرطة لمراقبة وتأمين حركة السير عبر الطرق. وذلك بعد استيقاف مركبة تنبعث منها رائحة كريهة. وبعد إخضاعها للتفتيش تبين أنها تنقل كميات من اللحوم البيضاء دجاج دون مراعاة أدنى شروط النقل والصحة والنظافة.

وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة وبالتنسيق مع المصالح المختصة في هذا الشأن، تم إجراء المراقبة. وفحص الكمية المحجوزة من اللحوم البيضاء والتي بلغت الكمية 89 كلغ. حيث تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري. كما كشفت التحريات إلى أنها كانت موجهة للبيع والتوزيع على نقاط ومحلات بيع الدواجن.