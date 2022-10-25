الشلف: حريق الروايشية يمتد إلى منطقتي أولاد الطيب والمفاتحية

أكدت اليوم الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف، بأن الحريق المندلع بغابة الروايشية على مستوى إقليم بلدية تنس منذ ظهر يوم السبت المنصرم، قد إمتد خلال الساعات الأخيرة ليطال الشريط الغابي على مستوى منطقتي أولاد الطيب والمفاتحية.

وحسب ما جاء في البيان الذي أصدرته ذات المصالح اليوم، فإن هبوب الرياح على المنطقة ووعورة تضاربس الروايشية كانا وراء إتساع رقعة الحريق المذكور على الرغم من كل الخنادق و الأحزمة العازلة التي تم حفرها من قبل الفرق والوحدات المتدخلة قصد منع إنتشار ألسنة النيران إلى مناطق أخرى.

في ذات السياق، تواصل مصالح الحماية المدنية والغابات و الدرك الوطني و أفراد الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية وأهالي الروايشية والمناطق المجاورة لها، عملية الإخماد لليوم الرابع على التوالي تحت إشراف مدير الحماية المدنية العقيد أحمد حساني، في وقت تم فيه إتخاذ خطوات إستباقية لمنع إمتداد ألسنة النيران إلى السكان القاطنين على أطراف الشريط الغابي.