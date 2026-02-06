الشلف.. حريق مجمع عدادات كهربائية بعمارة بالحسنية

شهد موقع عدل 1500 مسكن بمنطقة الحسنية بلدية الشلف ، مساء اليوم ، اندلاع حريق على مستوى مجمع عدادات كهربائية بإحدى العمارات، ما استدعى تدخلا لمصالح الحماية المدنية .

وحسب بيا مصالح الحماية المدنية ، فقد سارعت فرق التدخل إلى عين المكان. حيث تمكنت في وقت وجيز من السيطرة على ألسنة اللهب و إخماد الحريق مع منع انتشاره نحو الشقق السكنية المجاورة. الأمر الذي حال دون تسجيل خسائر أكبر داخل العمارة .

كما قامت ذات المصالح بتقديم الإسعافات الأولية لعدد من سكان العمارة، بعد تعرضهم لضيق و صعوبة في التنفس جراء الدخان الكثيف الذي غطى أرجاء المكان .