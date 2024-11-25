الشلف.. حريق مهول يلتهم ورشة نجارة

نشب صبيحة اليوم الإثنين، حريق مهول في ورشة نجارة بحي الشرفة م1 بلدية الشلف، حسب ما أوردته مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم التدخل لأجل إخماد حريق ورشة نجارة بحي الشرفة م1 بلدية الشلف. حيث تم تسجيل إحتراق الورشة بما تحتويها من معدات و آلات خاصة بالنجارة + بعض المنتوجات أو المصنوعات.

في حين تم إنقاذ ورشة أخرى لصناعة الألومينيوم والمساكن المجاورة و تبقى الأسباب مجهولة.

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