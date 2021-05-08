الشلف: حريق يأتي على زهاء 40 هكتار من القمح اللين بالشلف

أخبار الجزائر
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الشلف: حريق يأتي على زهاء 40 هكتار من القمح اللين بالشلف
بقلم رشيد مشورب

سجلت مصالح الحماية المدنية بداية مخيفة لحرائق المحاصيل الزراعية خلال هذه السنة قبل حلول الموسم.

وهذا نظرا للظروف المناخية السائدة بولاية الشلف خلال هذه السنة من شح الأمطار وارتفاع درجة الحرارة مما أدى إلى جفاف المحاصيل قبل الموعد .

تم تسجيل حريق مهول بإحدى المحاصيل الزراعية منتصف نهار هذا اليوم ببلدية حرشون أدى إلى إتلاف حوالي 36 هكتارا من القمح اللين والصلب، الشعير والخرطال بفعل ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت إلى 35 درجة مئوية خلال الظهيرة.

في حين تم إنقاذ حوالي 40 هكتارا من باقي المحصول من طرف فرق الإطفاء لوحدات الحماية المدنية بكل من الكريمية، وادي الفضة  وسنجاس وبعض المواطنين.


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