الشلف.. حريق يأتي على 24 هكتار من المساحات الغابية بوادي الفضة

تسبب حريق اندلع مساء أمس بغابة تامولدا منطقة المجامعية ببلدية واد الفضة في الشلف في اتلاف زهاء 24 هكتارا من المساحات الغابية، حسبما علم اليوم الأحد لدى مصالح الحماية المدنية.

الحريق الذي اندلع بغابة تامولدا قد أتى على 24 هكتارا من المساحات الغابية 4 هكتارات صنوبر حلبي- 20 هكتارا أحراش غابية.

و تمكنت وحدات الحماية المدنية لوادي الفضة المدعمة بالرتل المتنقل من إخماد الحريق صبيحة اليوم على الساعة الثامنة وأربعين دقيقة مع عدم تسجيل أي خسائر بشرية سيما أن محيط الغابة يشهد تواجدا للسكان.

وتمكن أعوان الحماية المدنية من التحكم بصعوبة في هذا الحريق الذي تزامن مع هبوب رياح قوية على المنطقة ليلة أمس.

حيث تم تسخير 7 شاحنات اطفاء من الحجم المتوسط و3 أخرى من الحجم الكبير بالاضافة الى 36 عنصرا من مختلف الرتب وسيارة اتصال وتنسيق.