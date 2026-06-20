الشلف: حريق يتلف 3 هكتارات من القمح بوادي الفضة

شهدت منطقة الحجايرية ببلدية وادي الفضة في الشلف، مساء اليوم السبت، اندلاع حريق بمحصول زراعي، استدعى تدخل أعوان الحماية المدنية على الساعة 14سا لإخماده ومنع انتشاره نحو المساحات المجاورة.

وتمكنت فرق التدخل من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، ما سمح بحماية نصف هكتار من الشعير القائم من ألسنة اللهب.

كما أتى الحريق عن 03 هكتارات من القمح اللين القائم و04 هكتارات من الحصيدة، قبل أن تتمكن مصالح الحماية المدنية من تطويق النيران و الحيلولة دون امتدادها إلى مساحات زراعية أخرى.

وتأتي هذه الحوادث في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية. ما يستدعي من الفلاحين اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر لحماية المحاصيل الزراعية من أخطار الحرائق.