الشلف: حظيرة السكن الريفي تتدعم بحصة جديدة تضم 1000 وحدة

كشفت اليوم، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية السكن لولاية الشلف، عن إستفادة الولاية من حصة 1000 وحدة سكنية ذات طابع ريفي بعنوان 2022 تجري حاليا عملية توزيعها على 35 بلدية، قصد الشروع في توزيعها قريبا على مستحقيها عبر المناطق النائية والريفية.

في ذات السياق، أشارت مصادر النهار أونلاين، إلى أن مصالح مديرية السكن قد أحصت أزيد من 60 ألف ملف يخص طلب الإستفادة من الإعانات المالية الموجهة لبناء السكن الريفي عبر مختلف بلديات الولاية، حيث من المنتظر أن تساهم هذه الحصة الجديدة وعلى قلتها في التخفيف من الضغط الذي تعاني منه حظيرة السكن الريفي.