الشلف: حظيرة السكن الريفي تتدعم ب 500 وحدة جديدة

كشفت اليوم مصادر مسؤولة على مستوى مديرية السكن لولاية الشلف بأن هذه الأخيرة قد تدعمت ب 500 وحدة سكنية ريفية جديدة.

وحسب ذات المصادر فإن هذه الحصة من المنتظر توزيعها على البلديات قريبا من قبل مصالح الولاية في خطوة من شأنها تسهيل مهمة الأميار في إعداد قوائم المستفيدين من هذا النوع من السكن .

في وقت سجلت فيه مصالح السكن وجود 16 بلدية لم تقم بتوزيع الحصص التي تم توزيعها قبل أشهر في إطار حصة 500 سكن ريفي لأسباب تعود إلى الكم الهائل من الطلبات الخاصة بهذا النوع من السكن في مختلف بلديات الولاية.