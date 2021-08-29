عاجل
كورونا في الجزائر.. 491 إصابة جديدة و30 وفاة
إعــــلانات
أخبار الجزائر

الشلف: حملة تنقية المجاري والأودية بحي الحرية

بقلم يحيى عزواو
الشلف: حملة تنقية المجاري والأودية بحي الحرية
حملة تنقية المجاري والأودية
  • 67
  • 0

كشف اليوم، بيان لمديرية البيئة لولاية الشلف، بأنه قد تم رفع ما يقارب 40 طنا من النفايات المنزلية الهامدة. وذلك خلال حملة التنقية والتنظيف التي تم تنظيمها بغرض إزالة النقاط السوداء التي تم إحصائها. على مستوى بعض المجاري وضفاف وادي الشلف في جزئه المحاذي لحي الحرية.

وشارك في هذه الحملة التي جاءت لتجسيد التعليمات التي أسداها الوالي لخضر سداس. بخصوص ضرورة إزالة النقاط السوداء تحسبا للتساقطات المطرية الموسمية. التي قد تتسبب في فيضانات محتملة، كل مديرية البيئة و المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=978172
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات