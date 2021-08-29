الشلف: حملة تنقية المجاري والأودية بحي الحرية

كشف اليوم، بيان لمديرية البيئة لولاية الشلف، بأنه قد تم رفع ما يقارب 40 طنا من النفايات المنزلية الهامدة. وذلك خلال حملة التنقية والتنظيف التي تم تنظيمها بغرض إزالة النقاط السوداء التي تم إحصائها. على مستوى بعض المجاري وضفاف وادي الشلف في جزئه المحاذي لحي الحرية.

وشارك في هذه الحملة التي جاءت لتجسيد التعليمات التي أسداها الوالي لخضر سداس. بخصوص ضرورة إزالة النقاط السوداء تحسبا للتساقطات المطرية الموسمية. التي قد تتسبب في فيضانات محتملة، كل مديرية البيئة و المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات.