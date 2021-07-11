الشلف: حوادث الدراجات تخلف 6 وفيات و493 جريحا خلال 6 أشهر

كشفت اليوم مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف في بيان لها، تسجيل 473 حادث تسببت فيه الدراجات النارية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ما أسفر عن إصابة 493 شخصا بحروح متفاوتة الخطورة و 06 وفيات.

وتمثل حوادث الدرجات النارية نسبة 39% من مجموع حوادث المرور خلال الفترة المذكورة، وسجلت أغلبها بالطرق الوطنية والولائية بنسبة 70,58%

و في أغلب الحوادث يكون السائق دون 30 سنة بنسبة تفوق 97% و بدون ارتداء أدنى وسائل الحماية الفردية و المميتة كان السائق دوما مع مرافق له مما يتعذر عليه التحكم في قيادة المركبة.