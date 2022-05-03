الشلف: حوادث المرور تخلف وفاة شخص و 16جريحا يومي العيد

تسببت، حوادث المرور في وفاة شخص، فضلا عن إصابة 16 شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة. خلال يومي عيد الفطر المبارك بعد تسجيل 9 حوادث مرور خطيرة على مستوى مختلف الطرق البلدية والولائية والوطنية.

حيث شهد اليوم الأول من العيد حصول 7 حوادث مرور على مستوى كل من بقعة الخرارفة ببلدية سنجاس. الطريق الوطني رقم: 04 بلدية أم الدروع، طريق حي بن سونة، الطريق الوطني رقم: 19 منطقة حميس على مستوى بلدية بوزغاية. الطريق السيار شرق غرب ببلدية حرشون، و الطريق الوطني رقم: 04 عند بمنطقة بورويس. ما خلف إصابة 14 شخصا بجروح.

فيما شهد ثاني أيام العيد الفطر، حصول حادثي مرور إلى حد الساعة .على مستوى منطقتي بني جرتن ببلدية بني بوعتاب و تمزقيدة ببلدية بني حواء ما خلف وفاة طفل وإصابة شخصين بجروح.

طالع ايضا: وفاة 27 شخصا في حوادث المرور خلال 72 ساعة