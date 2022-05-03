الشلف: حوادث المرور تخلف وفاة شخص و 16جريحا يومي العيد
تسببت، حوادث المرور في وفاة شخص، فضلا عن إصابة 16 شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة. خلال يومي عيد الفطر المبارك بعد تسجيل 9 حوادث مرور خطيرة على مستوى مختلف الطرق البلدية والولائية والوطنية.
حيث شهد اليوم الأول من العيد حصول 7 حوادث مرور على مستوى كل من بقعة الخرارفة ببلدية سنجاس. الطريق الوطني رقم: 04 بلدية أم الدروع، طريق حي بن سونة، الطريق الوطني رقم: 19 منطقة حميس على مستوى بلدية بوزغاية. الطريق السيار شرق غرب ببلدية حرشون، و الطريق الوطني رقم: 04 عند بمنطقة بورويس. ما خلف إصابة 14 شخصا بجروح.
فيما شهد ثاني أيام العيد الفطر، حصول حادثي مرور إلى حد الساعة .على مستوى منطقتي بني جرتن ببلدية بني بوعتاب و تمزقيدة ببلدية بني حواء ما خلف وفاة طفل وإصابة شخصين بجروح.
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لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 608 شخصا بجروح في حوادث مرور، وقعت خلال 72 ساعة الأخيرة في مناطق متفرقة من ولايات الوطن.
وذكر بيان المديرية العامة للحماية المدنية، بالحصيلة المؤقتة لحوادث الطرقات منذ بداية شهر رمضان، حيث تم احصاء وفاة 143 شخصا و كإصابة 4213 آخرين.
من جهة أخرى، قامت ذات المصالح خلال الفترة الممتدة ما بين 27 الى 30 أفريل الجاري، بتقديم الإسعافات الأولية لـ 21 شخصا أصيبوا باختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة وسخانات المياه عبر عدة ولايات، حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المستشفيات المحلية.
وفيما يخص التدخلات على إثر الأمطار الغزيرة، تم التدخل على مستوى ولاية المسيلة حيث تسببت الأمطار في نفوق 115 رأس من الغنم داخل زربية غمرتها مياه الواد بالمكان المسمى دوار ولآد بوعبان بالإضافة إلى القيام بعمليات امتصاص مياه الأمطار داخل 20 مسكن ببلدية المعارف وكذا على مستوى منزل في طور الانجاز بحي 24 فيفري ببلدية بوسعادة.
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كما لقي شخص حتفه، فيما يتواجد آخر في حالة حرجة، إثر حادث مرور وقع بعد زوال اليوم الأحد، بولاية ميلة.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث، في إنحراف وإنقلاب سيارة بالطريق السيار شرق-غرب ببلدية وادي العثمانية.
وخلف الحادث ضحيتين من جنس ذكر، حيث توفي إحداهما والذي يبلغ من العمر 39 سنة بعين المكان. حيث حول إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وادي العثمانية.
فيما حول الثاني، والذي يعاني من تعدد الإصابات وهو في حالة حرجة إلى العيادة المتعددة الخدمات عين السمارة.
وفاة 87 شخصا في حوادث المرور منذ بداية رمضان
هذا ولقي 87 شخصا حتفهم، و أصيب 3015 آخرين في حوادث مرور، وقعت في مناطق متفرقة من ولايات الوطن، منذ بداية شهر رمضان.
وفي بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 287 آخرين بجروح، في حوادث مرور وقعت خلال الـ48 ساعة الأخيرة.
كما سجلت أثقل حصيلة بولاية تمنراست بوفاة 4 أشخاص منهم 3 رعايا أفارقة وإصابة 5 آخرين. إثر انقلاب واحتراق شاحنة بالطريق الوطني رقم 55، ببلدية إدلس.
كما ذكرت ذات المصالح، أنه تم تسجيل أزيد من 2700 حادث مرور منذ بداية شهر رمضان. خلف وفاة 87 شخصا في مكان الحوادث وإصابة 3015 آخرين.