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الشلف: خسائر مادية في إحتراق مسكن بدوار سيدي صالح في عين أمران

أخبار الجزائر
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الشلف: خسائر مادية في إحتراق مسكن بدوار سيدي صالح في عين أمران
بقلم خالد زوبيري

تدخلت مساء اليوم مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد حريق مهول إندلع بمسكن يقع بدوار سيدي صالح بعين أمران.

حيث تمكنت عناصر وحدة النجدة المتدخلة من السيطرة على ألسنة النيران التي إشتعلت في مدفأة تشتغل بقارورة غاز البوتان.
في وقت سجلت فيه ذات المصالح خسائر مادية تمثلت في إحتراق كلي لغرفة النوم وبعض الأغراض المتواجدة بالمسكن.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=929621

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