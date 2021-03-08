الشلف: خطة جديدة وفرق إنقاذ من 10 ولايات لمواصلة البحث عن المفقودين لليوم الثالث

إعتمدت مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف خطة جديدة للبحث ليلة الأمس بمركز القيادة المنصب بمركز الدفع للطريق السيار “شرق – غرب”.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن عملية البحث عن المفقودين الثلاثة متواصلة جراء فيضان وادي مكناسة بالشلف لليوم الثالث.

كما تم الإستعانة بفرق الإنقاذ والبحث للحماية المدنية لـ 10 ولايات تقوم حاليا بتمشيط الوادي على طول امتداده.

وأوضح البيان، أنه تم إعتماد خطة جديدة للبحث تم تسطيرها ليلة الأمس بمركز القيادة المنصب بمركز الدفع للطريق السيار شرق – غرب”.

حيث تم تكثيف الجهود بقاع الوادي وضفافه وعلى مستوى البرك المائية المتواجدة بالوادي.

للإشارة فقد إلتحق صبيحة اليوم 03 ولايات (سيدي بلعباس، تيسمسيلت و بومرداس) لتدعيم الفرق المرابطة بعين المكان.

كما أن الفرق لها استقلالية تامة من ناحية الإطعام لمدة 48 ساعة حتى لا تكون عالة على الولاية المحتضنة للأزمة.

كما أن هذه الولايات استخلفت ولايات عين الدفلى، غليزان و البليدة لإعطاء مردود أكبر لعملية البحث.