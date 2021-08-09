الشلف: خلية الأنتربول تسترجع سيارة مسروقة من دولة أجنبية

تمكنت خلية الانتربول بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، خلال الساعات الأخيرة من إسترجاع مركبة كانت محل سرقة من إحدى الدول الأوربية.

قضية الحال حسب مصادر النهار أونلاين، تمت بعد توقبف مركبة بغرض تعريفها على مستوى المصلحة تبين أنها محل بحث دولي و بعد التنسيق مع الجهات المختصة تبين أنها غير مطابقة تقنيا ومزورة في هيكلها و مسروقة من بلد أجنبي.

ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية، مع تكثيف التحريات و الأبحاث التي أسفرت عن التوصل إلى اثنين من شركاء المشتبه فيه الرئيس.

قبل إنجاز الملف الجزائي للموقوفين الثلاثة المنحدرين من ولايات غرب البلاد، عن قضية التهريب الدولي للمركبات و وضع مركبة للسير

بمواصفات غير مطابقة وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

يحيى عزواو